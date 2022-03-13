تلاميذ بجماعة قروية يمتطون الحمير والبغال من أجل الذهاب للمدرسة

هبة بريس – الحاجب

في مبادرة غريبة على الوسط المدرسي والتعليمي، يقوم عدد من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمدرستين مختلفتين تقعان فوق تراب جماعة “ايت ويخلفن” التابعة لإقليم الحاحب، بامتطاء الحمير والبغال للتنقل من منازلهم صوب المدرسة، نتيجة غياب النقل المدرسي، الذي لا يقل أبناء دواويرهم للمدرسة رغم توفر الجماعة على أسطول من حافلات النقل المدرسي.

وحسب مصادر جمعوية محلية تحدثت لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق بحوالي 55 تلميذا وتلميذة يقطنون بدواري “ايت حمو اوموسى” و ” ايت اهنيني ” ويتابعون دارستهم بمدرستي مدرسة ” موليلي “و مدرسة “تزيبوت”، ثم استثناؤهم من خطوط النقل المدرسي، رغم بعدهم عن مدرستهم بحوالي عشر كيلومترات.

وأضافت ذات المصادر أن فعاليات جمعوية بالمنطقة سبق وراسلت عامل إقليم الحاجب، ومطالبته بالتدخل وتمكين هؤلاء التلاميذ من النقل المدرسي، من خلال ربط مناطق سكناهم بخطوط النقل التي تتوفر عليها الجماعة وتوفر خدمة النقل لدواوير الجماعة بما فيها المجاورة.

وتساءلت ذات المصادر عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء دوارين من خدمة النقل المدرسي للتلاميذ رغم بعد الطريق بين المدرسة وهذه الدواوير، ورغم المطالبات المتكررة بذلك، واستفادة تلاميذ باقي دواوير الجماعة من هذا المرفق، مطالبة بالاستماع لمعاناة التلاميذ وتوفير النقل وشروط التدريس وانصافهم على غرار باقي تلاميذ الجماعة والإقليم.

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