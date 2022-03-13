مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء بعد غرق قاربهم المطاطي بالمحيط الأطلسي

2022-03-13 / 8:49 مساءً
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هبة بريس- الرباط

لقي 44 مهاجرا مصرعهم بعد غرق قاربهم المطاطي،بالسواحل الجنوبية للمغرب بينما كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي، حسب ما أفادت منظمة “كامينادو فرونتيراس” غير الحكومية.

وكشفت هيلينا مالينو، الناشطة في المنظمة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سقطت 44 ضحية على الأقل بعد غرق قارب مطاطي في سواحل طرفاية (جنوب)”، في الحادث الذي وقع السبت مشيرة الى أن القارب كان يضم “61 شخصا، بينهم 16 امرأة وسبعة رضع، يحاولون الوصول إلى جزر الكناري”.

وأضافت مالينو أن “جثامين ثلاث نساء ورضيعين نقلت إلى مستودع الأموات بمدينة العيون” المجاورة.

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