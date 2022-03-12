دوري أبطال إفريقيا … الرجاء الرياضي ينهزم خارج ميدانه أمام حوريا كوناكري الغيني

2022-03-12 / 7:59 مساءً
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انهزم فريق الرجاء الرياضي خارج ميدانه أمام حوريا كوناكري الغيني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب 28 شتنبر بالعاصمة كوناكري ، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز لاعب الرجاء حميد حداد الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 من المباراة لكن حورية كوناكري أدركت التعادل سريعا عبر أوكانجي مانديلا الذي سجل الكرة في مرمى المغرب في الدقيقة 26.

لكن بعد 3 دقائق ، تمكن فريق هوريا كوناكري من قلب الطاولة على الرجاء بتسجيل هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها ياشوبا جناجنا باري.

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