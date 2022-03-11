الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الموريتاني

2022-03-11 / 6:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد بلال مسعود، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، مستشارا جلالة الملك فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سامية.

وكان عزيز أخنوش، ومحمد ولد بلال مسعود، قد ترأسا اليوم أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية التي شكلت فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، و الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تُوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

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