الشرايبي تزور أعرق أسواق البيضاء و تنصت لمشاكل الباعة و التجار

2022-03-10 / 5:41 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء ، جولاتها الميدانية و التفقدية بعدد من أسواق المدينة بمناطق نفوذها و ذلك لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تحيط بالقطاع و المهنيين.

و في هذا الصدد، زارت بحر هذا الأسبوع، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط عددا من الأسواق الشعبية و من بينها سوق التازي و سوق بين الويدان الشهيرين و اللذان يعتبران من بين أقدم و أعرق أسواق العاصمة الاقتصادية.

و خلال زيارتها لهاته الأسواق، حرصت كنزة الشرايبي على لقاء عدد من الباعة و التجار و أنصتت لمشاكلهم و معاناتهم و الإكراهات التي تحيط بعملهم و ذلك في أفق البحث عن بدائل و حلول تنهي المشاكل المتراكمة.

و رافق الشرايبي خلال زياراتها الميدانية لأسواق المدينة عدد من مسؤولي الجماعة و رؤساء المصالح ، حيث أعطت تعليماتها بضرورة التحرك و الاستجابة لطلبات الباعة قصد تجويد ظروف العمل خاصة بالأسواق القريبة من مسجد الحسن الثاني.

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