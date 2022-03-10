عبد الوافي لفتيت

تارودانت : تعاونية مشهورة للحليب تبني معملا دون تراخيص ولجنة مركزية تحل بالمكان

2022-03-10 / 5:10 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية، قد حلت بمنطقة أيت ايعزة شرق مدينة تارودانت، من أجل فتح بحث وتحديد المسؤوليات، بعد فضيحة تشييد تعاونية ” كوباك للحليب ومشتقاته” في بناء وحدة انتاجية ل ” فروماج” بمساهمة مالية من خزينة الدولة ، ودون تراخيص قانونية وفق قانون التعمير 12/90 .

وأضافت مصادرنا، أن أشغال اللجنة المركزية، ستستمع الى مسؤولي السلطة المحلية بمنطقة أيت ايعزة ، في كيفية عدم زجر مخالفة بناء معمل” عشوائي” دون الحصول على التراخيص، لفائدة تعاونية ” كوباك”
رغم توصلها بمراسلة من المجلس الجماعي لايت ايعزة في هذا الشأن. والتي تتعلق بمطالبته السلطة المحلية إرغام تعاونية “كوباك” على سلك المساطر القانونية المتعلقة بطلب الترخيص لاقامة بناءات جديدة وأداء الرسوم المستحقة للجماعة.

وقد أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة، وأحرج مسؤولين ترابيين ومنتخبين بسوس، إعتبارا لمكانة تعاونية الحليب في السوق الوطني وحجم الارباح التي تجنيها من بيع الحليب ومشتقاته وطنيا، دون أن تحترم قانون البناء وتؤدي الرسوم للدولة، وهو ما يكشف أن مسؤولي التعاونية مطالبين بتقديم استفسارات للمئات من الفلاحين المنخرطين وعن هذه الخطوة السلبية التي تسيء لأهم التعاونيات بالمغرب.

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