وزارة الصحة تختار 2786 مسافر بالمطارات لإجراء الكشوفات السريعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التدابير و الإجراءات الجديدة التي تم الشروع في تطبيقها بمطارات المملكة بعد إلغاء الاعتماد على الكشوفات المخبرية للمسافرين القادمين من دول أخرى، شرعت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في إجراء كشوفات سريعة على مسافرين يتم انتقاؤهم بشكل عشوائي.

و حسب منشور لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، فقد تم خلال الساعات الأربعة و عشرون الماضية، إجراء 2786 كشف مخبري سريع بمختلف مطارات المغرب.

و وضعت مصالح الوزارة أطقما طبية و تمريضية بمختلف المطارات، حيث يتم اختيار بعض المسافرين بشكل اعتباطي من بين القادمين في كل طائرة و تجرى لهم اختبارات سريعة للكشف عن كورونا قبل السماح لهم بمغادرة المطار نحو وجهاتهم في حالة كانت نتائجهم سلبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0