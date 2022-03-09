كندا ترسل شحنة معدات عسكرية عالية التخصص إلى أوكرانيا

2022-03-09 / 12:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترسل شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص إلى أوكرانيا.

ونقلت “رويترز” عن ترودو تغريدة، قال فيها إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن كندا سترسل إلى أوكرانيا شحنة أخرى من المعدات العسكرية العالية التخصص.

وقال ترودو إنه ناقش خلال اتصاله بزيلينسكي مسألة العقوبات ضد روسيا والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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