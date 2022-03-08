فضيحة.. رئيس جماعة تازة يصف مستشارا ب”الحمار”

هبة بريس - الرباط

في ردة فعل غير محسوبة العواقب، وصف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي، مستشارا ب”الحمار”.

وحسب مقطع فيديو اطلعت هبة بريس عليه، فقد تدخل النائب البرلماني والمستشار الجماعي عن المعارضة منير شنتير، خلال عرض نقطة دعم شركة فوغال للتصويت، بدورة مجلس الجماعة، ليعلق بالقول “هنا بانت الأيادي الخشبية..”.

تدخل المستشار الشنتير، لم يرق الرئيس المسعودي المنتمي ل”البام”، ليخاطبه بالقول “شوفو على حمار كيف داير..”، قبل أن ترتفع أصوات الحاضرين بالاحتجاج ومطالبة الرئيس بالاعتذار لزميلهم.

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