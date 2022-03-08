زيلينسكي: فقدت الاهتمام بقضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

هبة بريس - وكالات

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إي بي سي” (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.

وسُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو.

وقال زيلينسكي: “بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا. فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا”.

كما شدد على أن أوكرانيا لن “تركع على ركبتيها” لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء.

و أكد زيلينسكي أن الغرب مسؤول عن وفاة الأشخاص في أوكرانيا، لأنه يرفض إغلاق السماء وتقديم طائرات.

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