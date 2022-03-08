البنتاغون: 100% تقريباً من قوات روسيا دخلت أوكرانيا

2022-03-08 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن البنتاغون أن تقديراته تفيد بأن ما يقرب من 100% من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة باتت اليوم داخل أوكرانيا، في حين أرسلت الولايات المتّحدة 500 جندي إضافي إلى أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

و أوضحت وزارة الدفاع أنه مع تكثيف القوات الروسية للضربات بات القصف يطال بشكل متزايد المدنيين، مشيرة إلى أن موسكو تسعى كذلك إلى “تجنيد” مقاتلين أجانب، بمن فيهم سوريون، للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين في واشنطن، بحسب ما نقلت فرانس برس، إنّ القوات الروسية “لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة” في أوكرانيا باستثناء المناطق التي سيطرت عليها في جنوب هذا البلد.

كما أضاف أن التقديرات تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أقحم عملياً مئة بالمئة من قواته القتالية” التي حشدها في الأشهر الأخيرة عند الحدود الروسية-الأوكرانية، والتي يتخطّى عديدها 150 ألف جندي، وفق التقديرات الأميركية.

وتابع قائلا:” لقد أرسلهم جميعهم إلى داخل” أوكرانيا.

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