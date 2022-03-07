واشنطن تكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول كبير في البنتاغون إن روسيا أطلقت 600 صاروخ على أوكرانيا حتى اليوم.

ونقلت قناة “سي إن إن” الإخبارية، عن مسؤول رفيع في البنتاغون- لم تسمه- أن روسيا أرسلت 95 في المئة من قواتها التي كانت منتشرة على الحدود قبل الحرب، إلى الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أن روسيا أطلقت 600 صاروخ على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن أن روسيا تواجه “مقاومة أوكرانية شرسة”، وأن القوات الروسية ما زالت تحاول التقدم في كييف وخاركيف وتشرنيغيف وماريوبول.

كما ذكر المسؤول أن الشعب الأوكراني لا يزال يحصل على خدمات الاتصال والإنترنت ووسائل الإعلام في معظم أنحاء البلاد.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

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