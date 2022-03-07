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الإبراهيمي: “المرض لن يختفي نهائيا و إن لم يقتلنا الكوفيد فلن نسمح للخوف بقتلنا”

2022-03-07 / 4:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية تواصله المستمر مع المواطنين و تقديم إفاداته الاسبوعية بخصوص مستجدات و تقييم الحالة الوبائية ببلادنا كعادته منذ بداية الجائحة.

آخر خرجات البروفيسور الإبراهيمي عبر من خلالها عن وجهة نظره بخصوص كوفيد 19، حيث أكد بأن المرض لن يختفي نهائيا بالرغم من انتهاء موجة أوميكرون.

و قال الإبراهيمي في تدوينة له: “لنجرأ على التفاؤل و لنتجرأ على الحياة بالتعايش مع الفيروس” ، مضيفا: “كثيرا ما يستوقفني المواطنون بالشارع و يسألونني هل بعد الخروج من موجة أوميكرون نكون قد خرجنا من الأزمة”.

و أضاف قائلا: “غالبا ما أجيب و بكل عفوية نعم، الموجة الوبائية أوميكرون انتهت و لكن فيروس كورونا لايزال بيننا، مما يعني بأن المرض لن يختفي نهائيا و رغم ذلك يجب علينا أن نجرأ على العيش”.

و زاد البروفيسور الإبراهيمي في تدوينته السالفة الذكر قائلا: “إن لم يقتلنا الكوفيد، فليس من حقنا أن نجعل الخوف منه يشلنا عن الحياة”.

و أوضح الإبراهيمي بأنه:”حتى نخرج نهائيا من الأزمة، وجب علينا أن نحدد ركائز الخطة التي تمكننا من ذلك”، مضيفا:”هل يعقل أن نقول أن الأزمة انتهت بدون استخلاص أي دروس و وضع خطة لما بعد الكوفيد”.

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