أمريكا: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

2022-03-07 / 3:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وليتوانيا تُصرّان على دعم الشعب الأوكراني، معلنا عن إرسال 400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع إلى ليتوانيا خلال أيام.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين بالعاصمة فيلنيوس إن “الولايات المتحدة دعمت عضوية ليتوانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “روسيا حاولت تقويض ديمقراطية ليتوانيا من خلال حملات إعلامية مضللة وهجمات سيبرانية”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وليتوانيا “مصرتان على دعم الشعب الأوكراني”.

وأعلن بلينكين أن “400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع سيصلون إلى ليتوانيا (من الولايات المتحدة) في الأيام المقبلة”، قائلا: إن ذلك تجديدا لالتزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق “الناتو”.

وأكد أنه في حالة وقوع عدوان على دول الناتو “سندافع عن كل شبر من أراضيه”.

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