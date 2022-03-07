إيمانويل ماكرون

ضمنهم ماكرون.. فرنسا تعلن عن 12 مرشحا لسباق الرئاسة الفرنسية

2022-03-07 / 2:33 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الاثنين، لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي.

وذكر المجلس الدستوري أن 12 مرشحا سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بينهم 8 رجال و4 نساء.

وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، مرشح “فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون، مرشحة “التجمع الوطني” مارين لوبان، مرشح حزب “استعادة فرنسا” إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو.

إضافة لهؤلاء، سيخوض الانتخابات كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وفبيان روسيل، وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

يذكر أن هذه اللائحة التي أعلنها المجلس الدستوري ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

واعتبارا من تلك اللحظة، سيتوجب على وسائل الإعلام أن تحترم تخصيص الأوقات لكل مرشح بشكل عادل، مع مراعاة حجم تمثيل المرشحين ومساهمتهم في النقاش العام.

أما الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية ستنطلق في 28 مارس، حيث يطبق مبدأ المساواة في الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام بشكل صارم. وسيحصل هؤلاء المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا

الرئيس الأوكراني لأوروبا: إذا سقطنا ستسقطون أيضا

2022-03-07 / 4:53 مساءً
Photo of فرنسا تعلن مقتل قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة

فرنسا تعلن مقتل قيادي جزائري بارز في تنظيم القاعدة

2022-03-07 / 4:08 مساءً
Photo of المتحولون الأوكران في مأزق.. “نساء” ملزمون بالمشاركة في الحرب

المتحولون الأوكران في مأزق.. “نساء” ملزمون بالمشاركة في الحرب

2022-03-07 / 3:25 مساءً
Photo of أمريكا: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

أمريكا: سندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو

2022-03-07 / 3:00 مساءً
Photo of روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف بشروطنا

روسيا: سننهي عمليتنا العسكرية “في أي لحظة” إذا قبلت…

2022-03-07 / 2:15 مساءً
Photo of غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية

غزو أوكرانيا.. روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل…

2022-03-07 / 1:11 مساءً
Photo of الحكومة الروسية تقر قائمة “الدول المعادية”

الحكومة الروسية تقر قائمة “الدول المعادية”

2022-03-07 / 12:54 مساءً
Photo of تايوان: “القتال في أوكرانيا ألهم شعبنا”

تايوان: “القتال في أوكرانيا ألهم شعبنا”

2022-03-07 / 12:39 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الفرنسية: الحرب على أبواب أوروبا

وزيرة الدفاع الفرنسية: الحرب على أبواب أوروبا

2022-03-07 / 12:17 مساءً
Photo of متاجر أمريكا و كندا تزيل “الفودكا” الروسية من رفوف البيع

متاجر أمريكا و كندا تزيل “الفودكا” الروسية من رفوف…

2022-03-07 / 12:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق