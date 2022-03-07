ضمنهم ماكرون.. فرنسا تعلن عن 12 مرشحا لسباق الرئاسة الفرنسية

هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الاثنين، لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي.

وذكر المجلس الدستوري أن 12 مرشحا سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بينهم 8 رجال و4 نساء.

وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، مرشح “فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون، مرشحة “التجمع الوطني” مارين لوبان، مرشح حزب “استعادة فرنسا” إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو.

إضافة لهؤلاء، سيخوض الانتخابات كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وفبيان روسيل، وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

يذكر أن هذه اللائحة التي أعلنها المجلس الدستوري ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

واعتبارا من تلك اللحظة، سيتوجب على وسائل الإعلام أن تحترم تخصيص الأوقات لكل مرشح بشكل عادل، مع مراعاة حجم تمثيل المرشحين ومساهمتهم في النقاش العام.

أما الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية ستنطلق في 28 مارس، حيث يطبق مبدأ المساواة في الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام بشكل صارم. وسيحصل هؤلاء المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.

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