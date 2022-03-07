قرار الحكومة بفتح الملاعب يضخ قرابة المليار سنتيم في مداخيل أندية البطولة
جماهير غفيرة حجت لمختلف ملاعب الدوري المغربي منذ صدور قرار الحكومة بعودة الحياة للمدرجات بعد تغيب اضطراري قارب السنتين بسبب ظروف الجائحة.
كل ملاعب البطولة في الجولتين الأخيرتين و قبلهما مباريات الأندية المغربية المشاركة قاريا و الحديث عن الرجاء و الوداد و بركان، امتلأت بشكل كبير و استقطبت الآلاف المؤلفة من الحناجر التي صدحت عاليا و تغنت بمعزوفات فرقها المفضلة.
عودة الجماهير للملاعب لم يساهم فقط في عودة الروح للاعبين و الفرجة للمباريات فقط، بل كان لذلك وقع إيجابي مهم على خزائن الفرق الستة عشر بالبطولة الاحترافية و التي جنت أرباحا مادية يمكن وصفها بالمهمة.
الرجاء و الوداد أكبر المستفيدين من عودة الجماهير، خاصة الاستفادة المادية، حيث استقبل الرجاء مبارتين بالجمهور و كذلك الوداد، إحداهما قارية و الثانية بالبطولة، تركتا عوائد مالية جد مهمة أنعشت ميزانية الفريقين اللذين تقف خلفهما قاعدة جماهيرية عريضة.
و حسب معطيات غير رسمية، فقد بلغ كمثال فقط مدخول المباراة الأخيرة للنسور أمام اتحاد طنجة قرابة 160 مليون سنتيم، و حوالي 180 مليون سنتيم في مباراة العصبة، أي أن الجماهير الخضراء أنعشت صندوق الفريق بأكثر من 340 سنتيم في أسبوع فقط.
و بنفس الأمر يمكن القول كذلك أن الأمة الودادية ساهمت في تحسن إيرادات النادي الأحمر، حيث فاق عدد الحمهور الذين ولجوا مركب محمد الخامس في مباراة الزمالك 45 ألف متفرج، و أقل بقليل في مباراة شباب المحمدية، أي بحسبة بسيطة فأقل ما يمكن أن يتركه الجمهور في الخزينة الحمراء هو 300 مليون سنتيم في المبارتين.
و على نفس المنوال سارت جماهير المغرب الفاسي و الجيش الملكي و نهضة بركان و اتحاد طنجة و حسنية اكادير و آولمبيك أسفي و مولودية وجدة و الدفاع الجديدة و باقي فرق البطولة، حيث شهدت مختلف الملاعب عودة قوية للجمهور مما جعل مداخيل الأندية تنتعش لتقارب المليار سنتيم في مدة أسبوع تقريبا.