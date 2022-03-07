الصورة تعبيرية

قرار الحكومة بفتح الملاعب يضخ قرابة المليار سنتيم في مداخيل أندية البطولة

2022-03-07 / 10:29 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

جماهير غفيرة حجت لمختلف ملاعب الدوري المغربي منذ صدور قرار الحكومة بعودة الحياة للمدرجات بعد تغيب اضطراري قارب السنتين بسبب ظروف الجائحة.

كل ملاعب البطولة في الجولتين الأخيرتين و قبلهما مباريات الأندية المغربية المشاركة قاريا و الحديث عن الرجاء و الوداد و بركان، امتلأت بشكل كبير و استقطبت الآلاف المؤلفة من الحناجر التي صدحت عاليا و تغنت بمعزوفات فرقها المفضلة.

عودة الجماهير للملاعب لم يساهم فقط في عودة الروح للاعبين و الفرجة للمباريات فقط، بل كان لذلك وقع إيجابي مهم على خزائن الفرق الستة عشر بالبطولة الاحترافية و التي جنت أرباحا مادية يمكن وصفها بالمهمة.

الرجاء و الوداد أكبر المستفيدين من عودة الجماهير، خاصة الاستفادة المادية، حيث استقبل الرجاء مبارتين بالجمهور و كذلك الوداد، إحداهما قارية و الثانية بالبطولة، تركتا عوائد مالية جد مهمة أنعشت ميزانية الفريقين اللذين تقف خلفهما قاعدة جماهيرية عريضة.

و حسب معطيات غير رسمية، فقد بلغ كمثال فقط مدخول المباراة الأخيرة للنسور أمام اتحاد طنجة قرابة 160 مليون سنتيم، و حوالي 180 مليون سنتيم في مباراة العصبة، أي أن الجماهير الخضراء أنعشت صندوق الفريق بأكثر من 340 سنتيم في أسبوع فقط.

و بنفس الأمر يمكن القول كذلك أن الأمة الودادية ساهمت في تحسن إيرادات النادي الأحمر، حيث فاق عدد الحمهور الذين ولجوا مركب محمد الخامس في مباراة الزمالك 45 ألف متفرج، و أقل بقليل في مباراة شباب المحمدية، أي بحسبة بسيطة فأقل ما يمكن أن يتركه الجمهور في الخزينة الحمراء هو 300 مليون سنتيم في المبارتين.

و على نفس المنوال سارت جماهير المغرب الفاسي و الجيش الملكي و نهضة بركان و اتحاد طنجة و حسنية اكادير و آولمبيك أسفي و مولودية وجدة و الدفاع الجديدة و باقي فرق البطولة، حيث شهدت مختلف الملاعب عودة قوية للجمهور مما جعل مداخيل الأندية تنتعش لتقارب المليار سنتيم في مدة أسبوع تقريبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. منتخب “الكاراطي” المغربي في دورة مع نظيره الإسرائيلي

لأول مرة.. منتخب “الكاراطي” المغربي في دورة مع نظيره…

2022-03-06 / 11:46 صباحًا
Photo of قرار لشركة “صونارجيس ” يربك فريق اتحاد طنجة قبل لقائه يوم غد الأحد

قرار لشركة “صونارجيس ” يربك فريق اتحاد طنجة قبل…

2022-03-05 / 3:54 مساءً
Photo of أسطورة المنتخب الهولندي السابق يعلن إسلامه: “أنا سعيد للغاية”

أسطورة المنتخب الهولندي السابق يعلن إسلامه: “أنا سعيد للغاية”

2022-03-05 / 9:28 صباحًا
Photo of بعد احتجاج “الوينرز” على التحكيم.. الجامعة تعين جيد لقمة الوداد و المحمدية

بعد احتجاج “الوينرز” على التحكيم.. الجامعة تعين جيد لقمة…

2022-03-04 / 5:49 مساءً
Photo of لانحيازه لأوكرانيا.. الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

لانحيازه لأوكرانيا.. الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

2022-03-04 / 5:24 مساءً
Photo of بعد الضجة.. منع الرياضيين الروس من المشاركة في بارالمبياد بكين

بعد الضجة.. منع الرياضيين الروس من المشاركة في بارالمبياد…

2022-03-03 / 10:19 صباحًا
Photo of بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم بأزمور

بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم…

2022-03-02 / 5:46 مساءً
Photo of السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البارالمبياد الشتوية بالصين

السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البارالمبياد الشتوية بالصين

2022-03-02 / 1:30 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ

الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس…

2022-03-02 / 10:05 صباحًا
Photo of الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء المؤجلة

الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء…

2022-03-01 / 5:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق