محمد رمضان: أفتخر و أنا أقول تعلمت الكثير من جلالة الملك محمد السادس”

نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ النجم المصري محمد رمضان، جمهوره بنشر صورة تجمعه بجلالة الملك محمد السادس على حسابه الرسمي بموقع انستقرام.

و أعرب النجم المصري عن محبته الكبيرة لجلالة الملك و كذا الشعب المغربي قائلا :”جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .. أفتخر وأنا أقول تعلمت منك الكثير “.

و واصل رمضان تدوينته قائلا:”حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة و حفظ الله بلدي الغالية مصر رئيساً وشعباً”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1