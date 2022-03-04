بنعلي: “المغرب اعتمد ضريبة على البلاستيك منذ أكثر من عشر سنوات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب من الدول الرائدة و الأولى في اعتماد ضريبة على البلاستيك لتشجيع إعادة التدوير.

و أوضحت بنعلي على هامش مداخلة لها بجلسة حوار القيادة أن المغرب اتخذ خطوات مهمة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و ذلك عبر برامج تروم تثمين الطبيعة والموارد الطبيعية.

و شددت المسؤولة الوزارية على أن المملكة قامت بتقوية الإطار القانوني عبر إصدار القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، والقانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، وتعديل القانون رقم 00-28 بشأن تدبير النفايات.

و تم وفق وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة اعتماد ضريبة على البلاستيك منذ أكثر من عشر سنوات بالمغرب، من أجل التشجيع على إعادة التدوير وتثمين النفايات البلاستيكية.

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