مؤقتا.. ‏”غوغل” توقف مبيعات الإعلانات في روسيا

هبة بريس - وكالات

توقفت شركة “غوغل” عن بيع الإعلانات في روسيا بشكل كامل، ويشمل قرارها موقع “يوتيوب” وخدمة ‏البحث وشركاء النشر الخارجيين، مما يوسع نطاق حظر الإعلانات المحدود الذي تم تنفيذه منذ بدء العملية ‏العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏

وقالت الشركة في بيان لوكالة “رويترز”: “في ضوء الظروف الاستثنائية، فإننا نوقف إعلانات “غوغل” مؤقتا في روسيا، الوضع يتطور بسرعة، وسنواصل مشاركة التحديثات عند اللزوم”.

وكانت “غوغل” منعت قناة “RT” والقنوات الروسية الأخرى من تحقيق عائدات إعلانات على “يوتيوب” في أواخر الشهر الماضي، قبل أن تمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق الدخل من محتواها عبر منصاتها، كما أنها حظرت جميع أنواع الإعلانات التي تسعى إلى الاستفادة من الموقف، ما لم تكن إعلانات مناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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