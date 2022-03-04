وزارة النقل:الشروع في تفعيل الخدمات عن بعد “Télé-services”

2022-03-04 / 4:11 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، أنها شرعت ابتداء من فاتح مارس الجاري في تفعيل نظام معلوماتي للخدمات عن بعد”Télé-services”، يُمَكِّن مقاولات نقل البضائع لحساب الغير من تجديد بطاقة الترخيص الخاصة بمركباتهم (البطاقة الخضراء) دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن تفعيل الخدمات عن بعد المتعلقة بالنقل الطرقي يندرج في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية وأخذا بعين الاعتبار مطالب المهنيين خلال الاجتماعات التي عقدتها وزارة النقل واللوجيستيك منذ شهر دجنبر 2021، لا سيما تلك المتعلقة برقمنة المساطر الإدارية.

وأهابت الوزارة بجميع المقاولات السالفة الذكر والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد إلى ربط الاتصال، ابتداء من التاريخ المذكور، بالمصالح الخارجية لوزارة النقل واللوجيستيك من أجل إمدادها بجميع المعلومات والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام.

وأضافت أنه، ابتداء من نفس التاريخ، يمكن تحميل ميثاق استخدام نظام الخدمات عن بعد الذي يحدد شروط استعمال هذا النظام، وكذا دليل الاستعمال، عبر الموقع الرسمي للوزارة: www.transport.gov.ma

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