الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا

2022-03-04 / 2:26 مساءً
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هبةبريس - وكالات

قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.

وأكد أمين علم حلف الناتو أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها.

وأوضح أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.

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