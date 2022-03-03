الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

2022-03-03 / 5:33 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختتم مجلس الحكومة أشغاله ليومه الخميس بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة فقد تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تعيين يونس رامي يحياوي كمدير للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.

من جهة ثانية، تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رشيد الرايشي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني: الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

الرئيس الأوكراني: الحوار المباشر مع بوتين مهم لوقف الحرب

2022-03-03 / 5:43 مساءً
Photo of المغرب ورومانيا يتفقان على مواصلة التنسيق لعبور”مغاربة اوكرانيا”

المغرب ورومانيا يتفقان على مواصلة التنسيق لعبور”مغاربة اوكرانيا”

2022-03-03 / 5:27 مساءً
Photo of الداخلية تطمئن المغاربة: المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان

الداخلية تطمئن المغاربة: المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال…

2022-03-03 / 5:18 مساءً
Photo of بشرى لنساء ورجال الصحة.. هذا ما اتفق عليه آيت الطالب والسجلماسي

بشرى لنساء ورجال الصحة.. هذا ما اتفق عليه آيت…

2022-03-03 / 5:11 مساءً
Photo of الحكومة: عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم

الحكومة: عملية إجلاء مغاربة أوكرانيا تعتبر استثنائية في العالم

2022-03-03 / 5:04 مساءً
Photo of من بينها “باتمان” …هوليوود توقف عرض أفلامها الجديدة في روسيا

من بينها “باتمان” …هوليوود توقف عرض أفلامها الجديدة في…

2022-03-03 / 4:53 مساءً
Photo of في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء على طرق التدخل

في بادرة طيبة.. الوقاية المدنية تطلع تلاميذ الدار البيضاء…

2022-03-02 / 12:56 مساءً
Photo of المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

المحكمة الدولية: أوكرانيا بدأت إجراءات ضد روسيا

2022-02-27 / 9:00 مساءً
Photo of “لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين من أوكرانيا

“لارام “تطلق ثلاث رحلات بسعر مخفض لترحيل المغاربة الفارين…

2022-02-27 / 8:33 مساءً
Photo of بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن القوة النووية الروسية

بعد قرار بوتين تفعيل “الردع “..كل ماتريد معرفته عن…

2022-02-27 / 7:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق