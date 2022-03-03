الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختتم مجلس الحكومة أشغاله ليومه الخميس بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة فقد تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تعيين يونس رامي يحياوي كمدير للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.

من جهة ثانية، تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رشيد الرايشي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد.

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