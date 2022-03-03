بشرى لنساء ورجال الصحة.. هذا ما اتفق عليه آيت الطالب والسجلماسي

2022-03-03 / 5:11 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الخميس على اتفاقية إطار جمعته والرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة، وهي الخطوة التي تأتي تنفيذا لإستراتيجية هذه الأخيرة وانسجاما مع برنامج عملها الإجتماعي وتلبية انتظارات المنخرطات والمنخرطين.

وأشارت مصادرنا، أن الإتفاقية تهدف بالخصوص إلى جعل منخرطات ومنخرطي المؤسسة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بسعر مراجعة منخفضة، والتي تهم خدمات الولوج إلى السكن بالعالم الحضري والعالم القروي، والقروض الاستهلاكية، وباقة من الخدمات البنكية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات البنك التشاركي “الأخضر بنك”.

كما ستسهر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على مواكبة جميع المشاريع الاستثمارية لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، التي تهم إنجاز مراكز الإصطياف وفضاءات سوسيوثقافية واجتماعية ورياضية.

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