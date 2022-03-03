شابة تنهي حياتها بطريقة مأساوية ضواحي شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت ساكنة دوار “جلنت” ببني بخت التابعة لجماعة اسطيحة بإقليم شفشاون، اليوم الإثنين، على وقع حالة انتحار جديدة، بعد اقدام شابة في عقدها الثاني على وضع حد لحياتها شنقا .

وقد عثر على الهالكة جثة معلقة بواسطة حبل بمنزل اسرتها الكائن بالدوار المذكور ، وهي متزوجة وام لطفلة وسط ذهول وصدمة أهلها ومعارفها ، ولاسبال لازالت مجهولة .

وقد تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف

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