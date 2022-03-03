بعد الضجة.. منع الرياضيين الروس من المشاركة في بارالمبياد بكين

2022-03-03 / 10:19 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

منعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.

هذا و قررت اللجنة الدولية، يوم أمس الأربعاء، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.

وقال رئيس اللجنة، جون بارسونز، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية هددت بالانسحاب من أولمبياد المعاقين في بكين بسبب قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة.

وأضاف: “على مدار الـ 12 ساعة الماضية، اتصل بنا عدد كبير من المشاركين وكانوا منفتحين للغاية، وأنا ممتن لذلك. أخبرونا أنه إذا لم نعد النظر في قرارنا، فمن المحتمل أن يكون له الآن عواقب وخيمة على أولمبياد المعاقين 2022 الألعاب الشتوية في بكين، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية، التي اتصلت بها حكوماتها وفرقها ورياضيونها، تهدد بعدم المنافسة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم بأزمور

بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم…

2022-03-02 / 5:46 مساءً
Photo of السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البارالمبياد الشتوية بالصين

السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البارالمبياد الشتوية بالصين

2022-03-02 / 1:30 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ

الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس…

2022-03-02 / 10:05 صباحًا
Photo of الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء المؤجلة

الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء…

2022-03-01 / 5:32 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم كأس العالم 2022 من روسيا

الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم كأس العالم 2022…

2022-03-01 / 12:53 مساءً
Photo of رسميا.. استبعاد روسيا من مونديال 2022

رسميا.. استبعاد روسيا من مونديال 2022

2022-02-28 / 7:16 مساءً
Photo of إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و العصبة ضمن الأهداف

إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و…

2022-02-28 / 4:36 مساءً
Photo of سلطات برشيد تنهي الجدل و ترخص بإجراء مباراة الوداد بالجمهور

سلطات برشيد تنهي الجدل و ترخص بإجراء مباراة الوداد…

2022-02-28 / 10:25 صباحًا
Photo of صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي الدولي لكرة القدم

صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي…

2022-02-27 / 10:01 مساءً
Photo of سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة الاولى

سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة…

2022-02-27 / 9:24 مساءً

تعليق واحد

  1. اصبحت السياسة هي المحكمة القرارات الرياضية والنظام الغربي هو المتحكم في الرياضة والصحة وكل شيء والسيطرة على الإعلام المنافق والموجه حسب المصلحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق