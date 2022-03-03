السفير الروسي بالمغرب ينسحب من “رالي الدبلوماسيين”: “لن نسمح لجهود المغاربة بأن تذهب سدى”

أعلن السفير الروسي في المغرب فاليريان شوفاييف، عن انسحابه من الرالي الوطني للدبلوماسيين، بسبب تهديد عدد من الدبلوماسيين الأجانب في المغرب مقاطعة الحدث في حالة مشاركة روسيا.

وقال السفير الروسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” “أود أن أذكر أن أحد المبادئ الأساسية لمهنة السلك الدبلوماسي هو احترام البلد ، الذي نستمتع جميعًا بضيافته.”

وفي هذا الصدد، يضيف السفير الروسي، وبصراحة ، من الصعب جدًا فهم الزملاء الذين اقترحوا على المنظمين المغاربة للحدث الثقافي والتعليمي السنوي “Rallye National du Corps Diplomatique” إلغاءه في حالة مشاركة فريق السفارة من روسيا، ومن الواضح أن الدبلوماسيين الروس لا يمكنهم السماح لجهود أصدقائنا المغاربة بأن تذهب سدى ، ونحن نسحب قرارنا بشأن المشاركة في الحدث المذكور.”

وتابع الدبلوماسي الروسي مدونا: “أعتذر لأصدقائي المقربين فؤاد وفاطمة أراكي منظمي الرالي ، وكذلك لسعادة السيد حامد أصغر خان ، سفير باكستان الذي يمثل هذا العام “دولة الشرف في التجمع” “.

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