ميارة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري لتطوير العلاقات بين البلدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقبل النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، بمقر الغرفة الثانية لمناقشة عدد من المواضيع في مقدمتها تطوير العلاقات بين المملكة المغربية و الجمهورية المصرية.

و شكل هذا اللقاء فرصة لتجديد الطرفين، المغربي و المصري، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، القائمة على التقدير والاحترام المتبادل، والتي تستمد قوتها ومتانتها من الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين المغربي والمصري.

هاته العلاقة القوية و الراسخة، يضيف بلاغ مجلس المستشارين ، تستمد قوتها من روابط الشعبين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و تندرج زيارة رئيس مجلس الشيوخ المصري لمجلس المستشارين ضمن أجندات زيارة عمل قادته للمملكة المغربية، حيث سيقابل عددا من المسؤولين المغاربة منهم رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب.

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