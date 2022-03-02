السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البارالمبياد الشتوية بالصين

2022-03-02 / 1:30 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق بعد غد الجمعة في العاصمة الصينية بكين، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إن الرياضيين سيشاركون “بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات”، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية بعد غد الجمعة في بكين وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من مارس الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ

الاتحاد الدولي لكرة المضرب يستبعد روسيا من كأسي ديفيس…

2022-03-02 / 10:05 صباحًا
Photo of الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء المؤجلة

الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء…

2022-03-01 / 5:32 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم كأس العالم 2022 من روسيا

الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم كأس العالم 2022…

2022-03-01 / 12:53 مساءً
Photo of رسميا.. استبعاد روسيا من مونديال 2022

رسميا.. استبعاد روسيا من مونديال 2022

2022-02-28 / 7:16 مساءً
Photo of إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و العصبة ضمن الأهداف

إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و…

2022-02-28 / 4:36 مساءً
Photo of سلطات برشيد تنهي الجدل و ترخص بإجراء مباراة الوداد بالجمهور

سلطات برشيد تنهي الجدل و ترخص بإجراء مباراة الوداد…

2022-02-28 / 10:25 صباحًا
Photo of صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي الدولي لكرة القدم

صغار حسنية أكادير يتوجون للمرة الثانية بدوري بن شتوي…

2022-02-27 / 10:01 مساءً
Photo of سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة الاولى

سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة…

2022-02-27 / 9:24 مساءً
Photo of الوداد يفوز على الزمالك بثلاثية في دوري أبطال افريقيا

الوداد يفوز على الزمالك بثلاثية في دوري أبطال افريقيا

2022-02-26 / 10:05 مساءً
Photo of الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية البطولة

الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية…

2022-02-25 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق