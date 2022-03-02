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ودائع المغاربة تتجاوز 1050 مليار درهم بالبنوك

2022-03-02 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك، نهاية يناير 2022 ، زيادة سنوية بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 1050.9 مليار درهم وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم ، بزيادة سنوية نسبتها 3.3٪ مع 185.9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج ، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3٪ إلى 165.1 مليار درهم.

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و 12 شهرا في نهاية يناير الماضي انخفاضا بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02٪ و 2 .62٪.

وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05٪ للفصل الأول من عام 2022 ، بزيادة نقطتين أساس مقارنة بالفصل السابق.

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