الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يسحب تنظيم كأس العالم 2022 من روسيا

هبة بريس - وكالات

سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء من روسيا تنظيمها بطولة كأس العالم 2022 المقررة بين أغسطس وسبتمبر، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: “توصل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير وإقامة بطولة العالم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وفقا لذلك، تقرر سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال من روسيا”.

وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقا.

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