سوريا: ندين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا

2022-03-01 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.

وأوضح صباغ، أن “سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة”.

وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة “سبوتنيك” في وقت سابق، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.

وأدانت سوريا بشدة، “حملات التصعيد الهستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم”.

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