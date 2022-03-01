البنتاغون: روسيا “متأخرة عن خطتها” في غزو أوكرانيا

2022-03-01 / 9:26 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأن روسيا “متأخرة عن خطتها” في هجومها على أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الجنود الروس واجهوا مقاومة لم يتوقعوها. وحذر رغم ذلك من خطورة قراءة أي شيء في الأحداث أو توقع شيء.

وأضاف كيربي أن الحكومة الأمريكية لا ترى حاليا تهديدا للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الجيش الروسي. وشدد على أن الولايات المتحدة ستدعم القوات الأوكرانية وتجد سبلا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

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