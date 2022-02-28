إدارة الرجاء توقع للطاوسي و تضع شرط البطولة و العصبة ضمن الأهداف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر رشيد الطاوسي عصر اليوم مركب الوازيس بالدار البيضاء و هو حاملا معه عقده الرسمي للإشراف على العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي.

و قررت إدارة أنيس محفوظ إعادة الطاوسي لدكة احتياط النسور بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين، مع وضعها شروطا ضمن الأهداف المسطرة و منها التتويج بلقبي البطولة و عصبة الأبطال الإفريقية لهذا الموسم.

و سيصبح بإمكان الطاوسي الجلوس في مقاعد بدلاء الرجاء بعد سماح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم له بذلك و فسخ العقد الذي كان يربط بينهما كمشرف بالإدارة الوطنية التقنية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الطاوسي سبق له أن درب الرجاء خلال فترة الرئيس بودريقة، قبل أن ينهي سعيد حسبان مهامه مفضلا التعاقد آنذاك مع المدرب محمد فاخر.

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