سفير المغرب بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا يكشف تفاصيل مغادرة مغاربة لأوكرانيا

هبة بريس - الرباط

كشف السفير المغربي بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا مع الإقامة بفيينا، عز الدين فرحان أنه فيما يتعلق بولوج المنطقة الحدودية بين أوكرانيا وسلوفاكيا فقد تم تقريبا عبور أكثر من 300 مواطن مغربي عبر معبر Uzhhorod في ظروف عادية.

وأضاف ذات المسؤول الديبلوماسي في تصريح خاص، أن هذه العملية تمت بنجاح بتعاون وثيق مع السلطات السلوفاكية التي لم تبخل في تقديم أية مساعدة للسفارة هناك، مشيراً إلى تواجد طاقم السفارة بعين المكان لتقديم المساعدات الضرورية.

وكشف عز الدين فرحان، عن وصول لحد الآن 36 طالب مغربي هذا الصباح، في انتظار حجز تذاكرهم للسفر إلى المملكة المغربية.

يذكر أن مصادر ديبلوماسية قد كشف صبيحة اليوم لجريدة “هبة بريس” عن تمكن 814 مغربيا من مغادرة أوكرانيا، إلى حدود التاسعة من صباح اليوم الاثنين، ودخولهم لخمس دول مجاورة، فراراً من الحرب الجارية فوق التراب الأوكراني

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشفت يوم أمس الأحد عن تدعيم المجهودات التي تقوم بها سفارات المملكة المغربية بالمراكز الحدودية بالدول المجاورة لأوكرانيا بكل من بولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا، عبر إرسال أطر قنصلية لتعزيز مصالح سفارات المملكة المغربية في الدول المذكورة.

وحسب ما أفاد به مصدر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، فإن القرار يأتي في ظل التطورات المتسارعة بأوكرانيا وفي إطار حرص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على استقبال ومواكبة المواطنين المغاربة الذين غادروا الأراضي الأوكرانية في اتجاه المعابر الحدودية المجاورة، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

وهذا وأكد ذات المصدر على ضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات والتدابير المعمول بها في الدول المعنية، حرصا على سلامتهم حتى تتم عملية عبورهم في أحسن الظروف المتاحة.

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