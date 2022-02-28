الرئيس الأوكراني: نطالب بالانضمام فورا إلى الاتحاد الأوروبي
هبة بريس - وكالات
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي: “إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة”.
وأكد زيلينسكي أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة العسكرية الحقيقية للمشاركة في العمليات العسكرية.
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4 تعليقات
رئيس فاشل مرال صغير في السن جاب الخراب للشعب ديالو هذ جزاء كل متطفل على السياسة هذه رسالة الى اخنوش المتطفل على السياسة
وا تا نووووض آشمن أوربا. والله الى نفعك شي واحد صافي هزك الماء وضربك الضو كلها يقلب على مصلحته. بوتين حالف بحلوفو حتى يضمر الزمر كامل الى مشى حتى شي واحد تحرك من بلاصته. غير سير هز الراية البيضاء وعتق الوليدات والنساء والشيوخ من الموت راه القضية حامضة عندك أودي آ فلاديمير زيلينسكي.
رءيس. فاشل
يا كنتي غير ممثل كوميدي….اش داك للسياسة….السياسة بغات ناس قراو و تشبعو بالسياسة و التفاوض….تبعتي الغرب و خرجو عليك…بيعوك العجل…هوما عارفين مايقدروش على الروس داك الشي اللي خلاهم ما يدخلوش الحرب وجها لوجه مع بوتين. هادي ماشي العراق اللي تحماو عليها و دخلو خربوها…