الخارجية الروسية: نريد ضمانات أمن نصية من واشنطن والناتو

2022-02-25 / 5:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا في الظروف الراهنة تريد ضمانات أمن ملزمة قانونا من الولايات المتحدة وحلف الأطلسي أكثر من أي وقت مضى.

وقالت: “لا تكفينا الأحاديث حول الأمن بل نحتاج إلى ضمانات مستدامة وملزمة قانونا من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، وخاصة في الظروف الراهنة، نظرا لما رأيناه وسمعناه خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضافت أن روسيا لا تخفى عنها جهود الناتو لجر فنلندا والسويد إلى صفوفه، مؤكدة أن موسكو تعتبر حيادية هاتين الدولتين “عاملا هاما من عوامل الأمن”.

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