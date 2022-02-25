آيت الطالب يفتتح دار ولادة بسيدي قاسم.. ويؤكد: ستساهم في تقليص وفيات الحوامل والرضع

هبة بريس

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم، ورؤساء الجماعات، يومه الجمعة 25 فبراير 2022، انطلاقة خدمات دار الولادة بالمركز الصحي القروي المستوى الثاني عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم.

وقال خالد ٱيت الطالب في تصريح للصحافة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعادة بناء دار الولادة عين الدفالي وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية بدعم من صندوق التنمية القروية بغلاف مالي إجمالي قدره 2 مليون درهم.

وأكد أن هذه المؤسسة الصحية ستحسن ظروف استقبال النساء الحوامل وظروف الولادة والاستشفاء، وكذا التكفل بالحوامل والرضع، والمساهمة في تقليص وفيات النساء الحوامل والرضع، إلى جانب الرفع من فعالية برامج صحة الأم والطفل، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية.

وتتكون هذه المؤسسة من فضاء للاستقبال، قاعة للقبول، قاعة للمخاض، قاعة للولادة، قاعتين للاستشفاء بعد الولادة، صيدلية، قاعة للاستراحة، مطبخ ومصبنة ومرافق أخرى.

ولضمان سير خدماتها، رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية كفأة ومؤهلة من بينها طبيب وممرضتين وست قابلات ستسهر على تقديم خدمات صحية لفائد ساكنة تتجاوز 31 ألف نسمة منحدرة من جماعتي عين الدفالي وبني وال.

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