أمن البيضاء يستبق عودة الجماهير للملاعب بوضع استراتيجية محكمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء اجتماعا صباح اليوم كان الهدف منه وضع استراتيجية محكمة لضمان ولوج الجماهير الرياضية لملاعب كرة القدم بشكل سلس و انسيابي.

الاجتماع الذي حضره كبار مسؤولي الأمن بمدينة الدار البيضاء تطرق للتدابير الأمنية التي سترافق تنظيم مباريات قطبي الدار البيضاء، الرجاء و الوداد، خاصة في ظل ضيق الحيز الزمني الفاصل عن مواجهاتهما القارية.

و نسقت سلطات العاصمة الاقتصادية مع مسؤولي الفريقيين من أجل اطلاعهما على بعض التدابير التي سيتم العمل بها قصد توفير كافة ظروف الراحة للجماهير و خاصة في عمليات الولوج و مغادرة أسوار مركب محمد الخامس.

هذا و كانت الحكومة قد أعلنت أمس عن قرار فتح الملاعب الرياضية في وجه جماهير الكرة، قبل أن يؤكد فوزي لقجع رئيس الجامعة أن تنظيم دخول الملاعب سيعهد به للأندية حاثا مسؤوليها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات مواكبة.

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