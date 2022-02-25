الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على منطقة “محطة تشيرنوبيل”

2022-02-25 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة “تشيرنوبيل” للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي”.

أضاف البيان أن “إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية”.

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