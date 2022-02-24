هل ستتجه الحكومة لتعديل القانون المالي? بايتاس يجيب

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تظن أنه لا داع للقيام بتعديل للقانون المالي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “لدينا هوامش تحرك لمواجهة مجموعة من الاكراهات التي يفرضها السياق الدولي”، مسترسلا بالتساؤل متى يتطلب منا تعديل قانون المالية? مثلا في سنة 2020، عندما ارتأت الحكومة للقيام به بسبب المداخيل وتوقف الحركة الاقتصادية.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة لا نية لها في أن تقدم قانون مالية تعديلي.

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