حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-02-24 / 1:00 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل أيام، أن المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار عدوى “سارس-كوف-2″، وأن موجة “أوميكرون” على وشك الانقضاء.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال وضع ملفات الدعم

الحكومة تحدد الفئات المستفيدة من تعويضات كورونا و آجال…

2022-02-24 / 3:17 مساءً
Photo of سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

سطات.. حجز 4 أطنان من “الكاشير” والجبن الفاسد

2022-02-24 / 3:10 مساءً
Photo of بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180 درهم شهريا”

بنسعيد ييشر الفنانين: “ستستفيدون من التغطية الصحية مقابل 180…

2022-02-24 / 2:46 مساءً
Photo of معزوز يتفقد أشغال تهيئة حي صناعي جديد بالدار البيضاء

معزوز يتفقد أشغال تهيئة حي صناعي جديد بالدار البيضاء

2022-02-24 / 2:40 مساءً
Photo of صديقي: “الوزارة منكبة على علاج 650 ألف خلية نحل من مرض الفاروا”

صديقي: “الوزارة منكبة على علاج 650 ألف خلية نحل…

2022-02-24 / 2:15 مساءً
Photo of بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

بايتاس: 28 دبلوماسي مغربي بأوكرانيا ويتواصلون باستمرار مع الطلبة

2022-02-24 / 2:00 مساءً
Photo of غزو روسيا لأوكرانيا.. الحكومة: سنتأثر بارتفاع الأسعار”

غزو روسيا لأوكرانيا.. الحكومة: سنتأثر بارتفاع الأسعار”

2022-02-24 / 1:51 مساءً
Photo of السلطات الأمنية والمحلية بأكادير توقف 22 مرشحا للهجرة السرية

السلطات الأمنية والمحلية بأكادير توقف 22 مرشحا للهجرة السرية

2022-02-24 / 1:33 مساءً
Photo of أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل في إنقاذ الزراعات الربيعية

أمطار الخير تتساقط بعدد من المناطق و تنشر الأمل…

2022-02-24 / 11:14 صباحًا
Photo of استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

2022-02-24 / 9:04 صباحًا

‫3 تعليقات

  1. قـرار تمـديد مـدة سـريـان مفعـول حـالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبـراير الجـاري إلى غاية 31 مـارس المقبل. قـرار ممــنـهـج لتـمـديـد وتعـميــق للأزمــة فـي جميـع المـجالات والاتجـهـات بالمغـرب. الـى أيـن تـذهبـون ؟

  3. مغذيس يقتلنا هاذ المرض.لغذي.يقتلنا.غلاء المعيشا.واحکومة.زيذا.فالحجر الصحي.وتنقط.منالاسعار.الشعب غذيقتلوا.الجوع.سبب.غلاء.المعيشا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق