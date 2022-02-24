حتى 31 مارس المقبل.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت قبل أيام، أن المغرب ينتقل إلى المستوى الأخضر من انتشار عدوى “سارس-كوف-2″، وأن موجة “أوميكرون” على وشك الانقضاء.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0