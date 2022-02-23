محمد رمضان يستفز الجمهور: “معجون أسناني من الذهب عيار 24”

2022-02-23 / 5:47 مساءً
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هبة بريس - وكالات

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو جديداً على حسابه في “إنستغرام”، وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

الفيديو ظهر رمضان خلاله عاريا من الجزء الأعلى، ويقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنيته “متعودة”، وفقا لموقع مصراوي.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: “صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24”.

جدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل “المشوار” الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، تأليف محمد فريد، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

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