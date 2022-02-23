الحكومة تستجيب لنقابات الصحة و ترفع التعويضات و تؤطر الترقيات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أثمرت الاجتماعات المسترسلة بين الحكومة و نقابات الصحة الوصول لنقاط توافق ستسمح بتنزيل مقتضيات البرنامج الإصلاحي الذي تروم الحكومة تفعيله للنهوض بالقطاع الصحي و وضعية شغيلته.

و في هذا الصدد، توصلت الحكومة لاتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة يقضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

و سيتم أجرأة تنفيذ الرقم الاستدلالي 509 على مدى سنتين انطلاقا من فاتح يناير المقبل، و هو ما سيسمح بالرفع من قيمة التعويضات للعاملين في قطاع الصحة و خاصة التعويضات عن الأخطار المهنية.

كما اتفقت الحكومة و نقابات الصحة على سلم الترقيات و طريقتها و شروطها و هو ما سيسمح بترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية السلم التاسع إلى السلم الموالي.

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