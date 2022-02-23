“الكاف” يلغي قرار إيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا

هبة بريس

قررت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، إلغاء عقوبة إيقاف لاعبي المنتخب الوطني سفيان بوفال وسفيان شاكلا.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن قرار رفع العقوبة، جاء بعد الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة ، في شأن توقيف الدوليين المغربيين لمباراتين، على اثر الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره المصري برسم ربع نهاية كأس افريقيا للامم التي أقيمت بالكاميرون.

وبموجب هذا القرار سيكون بوسع اللاعبين المشاركة في المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم قطر 2022، اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية شهر مارس المقبل.

وسيجرى لقاء الذهاب يوم الجمعة 25 مارس المقبل بملعب الشهداء بكينشاسا على الساعة الرابعة مساء (غرينيتش+1)، في حين ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة الثامنة والنصف مساء.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10