“الكاف” يلغي قرار إيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا

2022-02-23 / 4:02 مساءً
0
هبة بريس

قررت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، إلغاء عقوبة إيقاف لاعبي المنتخب الوطني سفيان بوفال وسفيان شاكلا.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن قرار رفع العقوبة، جاء بعد الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة ، في شأن توقيف الدوليين المغربيين لمباراتين، على اثر الأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره المصري برسم ربع نهاية كأس افريقيا للامم التي أقيمت بالكاميرون.

وبموجب هذا القرار سيكون بوسع اللاعبين المشاركة في المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم قطر 2022، اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية شهر مارس المقبل.

وسيجرى لقاء الذهاب يوم الجمعة 25 مارس المقبل بملعب الشهداء بكينشاسا على الساعة الرابعة مساء (غرينيتش+1)، في حين ستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة الثامنة والنصف مساء.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. تحديد موعد “كلاسيكو” ريال مدريد وبرشلونة

رسميا.. تحديد موعد “كلاسيكو” ريال مدريد وبرشلونة

2022-02-23 / 3:36 مساءً
Photo of منتخب أمريكا للسيدات ينجح في استصدار حكم قضائي للمساواة في الأجور مع الذكور

منتخب أمريكا للسيدات ينجح في استصدار حكم قضائي للمساواة…

2022-02-23 / 3:27 مساءً
Photo of المنتخب الوطني النسوي يحققه فوزه الثاني في الدوري الدولي الودي لمالطا

المنتخب الوطني النسوي يحققه فوزه الثاني في الدوري الدولي…

2022-02-23 / 11:31 صباحًا
Photo of أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

أياكس يعوض عائلة عبد الحق نوري بـ7.85 مليون يورو

2022-02-22 / 11:16 صباحًا
Photo of المغرب بطلا لإفريقيا لكرة القدم المدرسية النسوية، تتويج للشراكة عام-خاص في مسارات دراسة-رياضة

المغرب بطلا لإفريقيا لكرة القدم المدرسية النسوية، تتويج للشراكة…

2022-02-21 / 10:31 مساءً
Photo of السير الذاتية للمدربين تتقاطر على مركب الوازيس و الجمهور يحذر من تكرار الغلطة

السير الذاتية للمدربين تتقاطر على مركب الوازيس و الجمهور…

2022-02-21 / 12:40 مساءً
Photo of رسميا.. الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب مارك فيلموتس

رسميا.. الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب مارك فيلموتس

2022-02-21 / 9:22 صباحًا
Photo of المنتخب الوطني النسوي يفوز وديا على منتخب مالطا

المنتخب الوطني النسوي يفوز وديا على منتخب مالطا

2022-02-19 / 9:59 مساءً
Photo of الرجاء يفوز على وفاق سطيف الجزائري أمام جمهوره

الرجاء يفوز على وفاق سطيف الجزائري أمام جمهوره

2022-02-18 / 10:48 مساءً
Photo of مبابي يتلقى أغلى عقد في تاريخ كرة القدم

مبابي يتلقى أغلى عقد في تاريخ كرة القدم

2022-02-18 / 10:13 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق