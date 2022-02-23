الحملات الأمنية تسفر عن حجز قرابة الخمسة آلاف عربة في أسبوع واحد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 14 فبراير إلى 20 فبراير، تمكنت عناصر الأمن الوطني من حجز قرابة الخمسة آلاف عربة مخالفة للقانون.

و حسب آخر تحديث لحصيلة عمل عناصر الأمن المروري بالمغرب، فقد بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحاجز البلدية 4 آلاف و940 عربة، تم توقيفها بجل مناطق المملكة الخاضعة للنفوذ الأمني بسبب مخالفتها لقانون السير.

و وصل عدد الوثائق المسحوبة من طرف العناصر الأمنية خلال ذات الفترة ما مجموعه 8261 وثيقة، علما أنه قد تم تسجيل 42 ألفا و524 مخالفة وإنجاز 8261 محضرا أحيل على النيابة العامة الأسبوع الفارط.

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