سلطات البيضاء تشن حملة على المخابز المخالفة للقانون

2022-02-23 / 12:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات الدار البيضاء في الساعات الماضية حملة على عدد من المخابز و المحلات التي تصنع الخبز و الفطائر و الحلويات و التي تشتغل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

و حسب ما عاينت هبة بريس بمنطقة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية ، فقد أقدمت السلطات على مداهمة عدد من المحلات و المخابز العشوائية و المخالفة للقانون.

و خلال هاته الحملة، تم الوقوف على مدى احترام أصحاب المخابز موضوع المراقبة لدفتر التحملات و كذا للشروط الصحية لتصنيع الفطائر و الخبز فضلا على أسعار البيع للعموم.

و تم كذلك خلال هاته الحملة، حجز مجموعة من الآليات و التجهيزات التي كان أرباب بعض المخابز العشوائية و المخالفة للقانون يستعملونها في طهي و إعداد منتوجاتهم، مع توجيه إنذارات تحذيرية لهم بالإغلاق إذا واصلوا تجاهلهم للقانون.

مقتطفات من حملة سلطات الدار البيضاء على المخابز في المقطع التالي بكاميرا هبة بريس:

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