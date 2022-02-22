ولاية البيضاء توفد لجان إقليمية لمراقبة الأسعار من زيادات المضاربين

2022-02-22 / 1:55 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في خطوة استباقية قررت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات إيفاد لجان مراقبة إقليمية بمختلف عمالات الجهة لزجر كل المضاربين الذين يحاولون استغلال الأزمات لزيادة أسعار البيع على المواطنين.

و شهدت مختلف العمالات التابعة للجهة الأكثر كثافة من حيث السكان في المملكة اجتماعات مطولة في الساعات الماضية، تروم وضع استراتيجية لمراقبة أسعار البيع و الحد من المضاربات التي تتسبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

و توصلت اللجان الإقليمية التي ستشرف على عمليات المراقبة بتعليمات صارمة و حازمة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اسثتمار الأزمات لتحقيق و مراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطين.

و تقرر إيفاد لجان المراقبة بعد تقارير أفادت أن الطمع و الجشع و الرغبة في تحقيق أرباح خيالية دفع بعض التجار في قطاعات معينة لرفع أسعار البيع بشكل غير معقول دون مراعاة الوضعية الصعبة و الظرفية الاسثتنائية التي تمر منها البلاد في ظل غلاء الأسعار و شح التساقطات المطرية.

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