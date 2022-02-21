الإعلامية هانية قسومي تقدم برنامج حواري فني جديد على القناة الأولى

هبة بريس - نجلاء مزيان

تطل الإعلامية هانية قسومي ، عبر برنامج حواري فني جديد ستقدمه بمعدل حلقة أسبوعيًا ، على قناة الأولى

البرنامج بعنوان “مع محبتي” يستضيف نجوم و مشاهير مغاربة و عرب من مختلف المجالات و يخوض في حياتهم الشخصية.

من خلال البرنامج تكشف هانية أسرار ضيوفها لأول مرة بأسلوب مختلف…عنوانه البراز المحبة

البرنامج يرسخ لمجموعة من القيم الإنسانية كما يكشف الستار عن علاقات إنسانية جميلة تجمع أهل الفن

برنامج “مع محبتي” تحت إشراف الأستاذة فاطمة الافريقي التي تؤمن دائما بفكرة التنقيب و اكتشاف الوجوه الجديدة في مجال الإعلام

هذا وقدّمت هانية قسومي العديد من البرامج التلفزيونية “مغربيات” “إفطار مع ستار” “سيليبريتي نيوز” و غيرها

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