فتاح العلوي: “إمكانيات كبيرة متاحة لتقوية الاستثمار بين المغرب وإسرائيل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن هناك إمكانيات كبيرة متاحة في الوقت الراهن لتطوير العلاقة الاقتصادية و الاسثتمارية التي تجمع المغرب و إسرائيل.

و أوضحت فتاح العلوي على هامش مباحثاتها مع نظيرتها أورنا باربيفاي الإسرائيلية أن هامش تطوير علاقة الاسثتمار تظل قائمة و كبيرة مما سيعزز التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين خاصة في ظل الشراكات التي تم توقيعها بهذا الخصوص.

و شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن هناك تقدما ملحوظا في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل لما يوفره المغرب من فرص اسثتمار هائلة تعطي هامش تطوير أكبر لعلاقة التعاون المعلن عنها.

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