القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في دونيتسك

2022-02-19 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قصفت قوات الأمن الأوكرانية بنيران المدفعية قرية سخانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

كما أكدت الممثلية أن قوات الأمن الأوكرانية قصفت المناطق السكنية نوفولاسبا وكوموناروفكا وغورلوفكا حوالي الساعة 8.30، وأطلقت أكثر من 50 قذيفة من عيار 82 ملم.

يُذكر أن القصف سجل من اتجاه المناطق السكنية ستاراغناتوفكا وبوغدانوفكا وتشيغيري، تم إطلاق 10 قذائف من عيار 82 ملم من الأولى و25 من الثانية و16 من الثالثة.

في وقت سابق، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد من كييف. بادئ ذي بدء، يتم إخلاء النساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم في دونباس، لتنفيذ خطة لغزو أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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